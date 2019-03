Diplomatie: CÃ©rÃ©monie d'ouverture du Consulat honoraire de Finlande Ã  Nouakchott [PhotoReportage]

Tawary - Le mercredi 27 mars 2019, SE Mme Anna Vassara, Ambassadrice de Finlande en Mauritanie, avec résidence à Rabat, a présidé la cérémonie d'ouverture du consulat honoraire de la République de Finlande à Nouakchott.



Dans son allocution d'ouverture, Mme Vassara a déclaré que l'événement représente un moment historique, car il marque le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Mauritanie et la Finlande.



Elle a souligné que la politique de son pays s'oriente vers une grande présence dans le continent africain en tant que continent en développement rapide et à forte densité démographique. Mme Vassara a apprécié le rôle de la Mauritanie dans la lutte contre les migrations et la promotion de la paix dans le monde.



Elle a indiqué que grâce à l'ouverture du nouveau consulat de Finlande à Nouakchott, son pays sera en mesure de définir des moyens de coopération avec la Mauritanie dans tous les domaines et accroitre le niveau de coopération et d'échanges économiques entre les deux pays.



Mme Vassara a par la suite remercié vivement le président mauritanien, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération pour l'adoption d'un consulat de Finlande à Nouakchott. Elle a également remercié le consul de Finlande en Mauritanie M. Ahmed Ould Hammadi pour ses efforts et lui a remis ses lettres de créance en tant que consule honoraire de Finlande en Mauritanie. Elle lui a également recommandé de veiller aux intérêts de son pays et de prendre soin de ses citoyens, de ses entreprises et de ses intérêts.



À son tour, le consul de Finlande en Mauritanie, Ahmed Ould Hammadi, a honoré l'ambassadrice Anna Vassara et, par son intermédiaire, le gouvernement finlandais. Il a également remercié le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Ismail Ould Cheikh Ahmed, pour cette accréditation en qualité de consul honoraire de Finlande en Mauritanie.



Plusieurs ambassadeurs, personnalités des médias, juristes et acteurs de la société civile, ainsi que les présidents et secrétaire général de l'Union des consules honoraire de Mauritanie et le président du patronat mauritanien ont assisté à cette belle cérémonie.



Lors de sa visite actuelle en Mauritanie, l'ambassadrice de Finlande en Mauritanie, SE Mme Anna Fassara, a rencontré le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Pétrole et des Mines , le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le directeur de l'Agence Tadamoun et le secrétaire permanent des Forces conjointes F5 Sahel, le représentant résidant de l'Organisation internationale pour les migrations, certains ambassadeurs européens résidant à Nouakchott, ainsi que l' ambassadeur de l'Angleterre et des Etats Unis.





























Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité