La deuxiÃ¨me session ordinaire du parlement 2018-2019 sera ouverte lundi prochain

La deuxième session ordinaire du parlement 2018-2019 sera ouverte lundi prochain



L’Assemblée Nationale a annoncé, vendredi, que la deuxième session ordinaire parlementaire 2018-2019 sera ouverte lundi, 1er avril 2019 à 17 heures.



Un communiqué parvenu à l’AMI précise que président de l’assemblée nationale, en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et l’article 56 du règlement intérieur de l’assemblée nationale, convoque les honorables députés pour la séance inaugurale de la session.













