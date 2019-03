Mauritanie : Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit une dÃ©lÃ©gation de lâ€™Union EuropÃ©enne

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a reçu, vendredi au palais présidentiel à Nouakchott, une délégation européenne conduite par M. Stéfano Manservisi, directeur général de la coopération européenne.



Dans une déclaration à l’AMI, à la sortie d’audience de la délégation, M. Stéfano Manservisi s’est déclaré heureux d’être reçu par le Président de la République avec qui la délégation a échangé sur plusieurs sujets avant de souligner que les relations entre la Mauritanie et l’Union Européenne sont excellentes dans tous les domaines.



Il a ajouté que la signature d’un contrat de soutien au budget de l’Etat mauritanien pour lui permettre d’avancer dans ses réformes, dans sa gestion des finances publiques et du flux migratoire démontre que ces relations sont très bonnes.



Le directeur générale de la coopération européenne a souligné que la reprise du soutien budgétaire à la Mauritanie après un certain nombre d’années de suspension et celle de la coopération bilatérale à des niveaux importants comme la participation au programme de sécurité dans le cadre du G5 Sahel montrent que les discussions ont été très amicales et très concrètes.



‘’ L’importance de la situation sécuritaire dans le Sahel a été évoquée et moi-même j’ai souligné l’importance de l’approche mauritanienne qui lui a permis d’être le pays le plus stable et le plus protégé contre la menace terroriste’’ a-t-il dit avant de poursuivre ‘’ Si le G5 Sahel existe en tant que modèle, il l’a été sur l’initiative du Président Aziz ‘’.



M. Manservisi a aussi précisé que la situation au Sahel nécessite la poursuite du travail pour pouvoir être plus efficace et pour intervenir de manière intégrée au niveau politique mais aussi permettre un dialogue où les pays du Sahel doivent s’engager pour résoudre les problèmes politiques et sécuritaires.



‘’Nous, Communauté Européenne nous soutenons fortement le G5 Sahel militairement et financièrement’’ a-t-il affirmé avant de parler de la dimension sociale dans les pays du Sahel. Chaque pays doit offrir l’éducation et la santé à ces citoyens. ‘’C’est le modèle qui a réussi en Mauritanie et il faut faire en sorte qu’il existe dans tous les pays du Sahel ‘’ a fait remarquer le directeur général de la coopération européenne.



Les entretiens ont également porté sur le processus politique en cours en Mauritanie et j’ai félicité le Président de la République pour son choix et pour l’ouverture d’un nouveau processus a affirmé M. Stéfano. ‘’C’est une bonne réunion, très amicale, très efficace, très concrète qui a touché le G5 Sahel et les grands problèmes qui lient l’Afrique et l’Union Européenne dans un partenariat de plus en plus fort’’ a-t-il conclu.



L’audience s’est déroulée en présence de MM. Ahmed Ould Bahiya, directeur de Cabinet du Président de la République, de l’ambassadeur, chef de la Délégation de l’UE en Mauritanie, SEM Giacomo Durazzo, de l’ambassadeur, envoyé spécial de l’UE au Sahel et du chef de l’unité de l’Afrique Occidentale.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité