Mauritanie : lâ€™Ã‰tat va dÃ©gager une enveloppe de 500 millions dâ€™ouguiyas pour soutenir les activitÃ©s culturelles

Les Mauritanies - L’Etat décaissera un montant de 500 millions d’ouguiyas MRO pour soutenir l’organisation des manifestations et festivals culturels, selon Sidi Mohamed Ould Maham, ministre de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement.



S’exprimant, jeudi 28 mars, lors du point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le soutien portera sur, « 900 acteurs évoluant dans l’organisation des festivals, 15 compétitions culturelles à l’étranger, 13 expositions internationales du livre et à 6 conférences internationales sur le dialogue des cultures ».



Et d’ajouter, « qu’il y aura l’institution d’un festival national du théâtre, l’identification et l’enregistrement de 17 sites archéologiques nationaux. L’organisation de plus 300 expositions périodiques au musée national dont certaines en collaboration de la Banque Centrale de Mauritanie. Et des artistes plasticiens ou des chancelleries arabes accréditées en Mauritanie ».



Par ailleurs, le ministre a précisé que la Mauritanie a signé, cette année, plusieurs accords de partenariat culturel avec des états et des organisations culturelles.



Ces documents concernent 20 conventions, des procès-verbaux, des protocoles et des mémorandums d’entente.



« 5 conventions sont en cours d’examen ainsi que 6 autres prêtes à être signées avec des parties extérieures », a-t-il informé.



Ibrahima Junior Dia









