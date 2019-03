Le trafic routier en provenance du SÃ©nÃ©gal perturbÃ©

Sahara Médias - Le trafic routier en Provence du Sénégal par lequel transite les marchandises venant des pays africains est au ralenti depuis trois jours suite à une grève des transporteurs sénégalais qui se plaignent de l’augmentation des polices d’assurance.



Selon des sources locales interrogées par Sahara Media, les camions sénégalais déchargeaient leurs cargaisons à Rosso mais devaient, pour cela, disposer d’une police d’assurance qui couvre de trois jours à un mois, et dont le prix varie en fonction de la durée et de la cargaison.



Selon notre correspondant les camionneurs sénégalais profitaient de la concurrence ouverte opposant naguère les sociétés d’assurance pour établir des polices d’assurance.



Seulement depuis que les sociétés mauritaniennes d’assurance ont décidé d’uniformiser leurs taux, les transporteurs sénégalais ont recouru à la grève estimant que les prix de l’assurance étaient élevés.



Cette grève est entrée dans son troisième jour entraînant une perturbation du trafic en provenance du Sénégal.









