Un mort et un disparu aprÃ¨s le renversement dâ€™une pirogue en mer

Sahara Médias - Une personne est morte et une autre portée disparue après qu’une embarcation transportant 5 pêcheurs ait chaviré en face de la localité de Tiguint.



Selon le correspondant de Sahara Medias, citant des sources à Rosso, la pirogue qui transportait les 5 pêcheurs a chaviré en face de la localité de Legweychich relevant de la moughata de Tiguint, à 100 kilomètres au sud de la capitale mauritanienne.



Les mêmes sources ajoutent que trois pêcheurs ont pu regagner la terre ferme à la nage tandis qu’un autre est décédé alors qu’il tentait de rejoindre la berge et que le 5ème est porté disparu.



Ces sources ajoutent que le filet de pêche de l’embarcation s’est accroché à un corps étranger en mer entraînant le renversement de la pirogue.









