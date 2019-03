Un nouvel appareil dans la flotte de la MAI

Sahara Médias - La compagnie aérienne mauritanienne, a réceptionné ce samedi l’un des deux avions achetés à la société brésilienne de type «Ambraer 175».



La cérémonie de réception a été présidée par le président mauritanien, Mohamed O. Abdel Aziz à l’aéroport international Oumtounsi avant son départ pour Tunis où il doit participer demain dimanche au sommet de la ligue arabe.



Ce nouvel appareil de la Mauritania Airlines est d’une capacité de 76 places dont 12 de première classe. Le second appareil sera livré le mois prochain.



La société brésilienne qui avait annoncé la vente de ces deux appareils à la société mauritanienne avait révélé que ces deux acquisitions avaient coûté à la Mauritanie 93,8 millions de dollars.



Ambraer est une société brésilienne spécialisée dans la fabrication des différents types d’avions et qui dispense par ailleurs d’autres services dans le domaine de l’aviation.



Elle est la troisième grande société pour la fabrication des avions de transport dans le monde.













