PrÃ©sidentielle2019 : Câ€™est dans un stade archi-comble de Mellah que le candidat Ould Boubacar annonce sa candidure

Mauriweb - L’annonce de candidature de l’ancien premier Ministre de la transition à la présidentielle 2019, Sidi Mohamed Ould Boubacar, s’est accompagnée d’une forte mobilisation, samedi 30 mars 2019, des populations de Nouakchott qui semblent bien la soutenir.



Des milliers de Nouakchottois ont, en effet, pris d’assaut dès les premières heures de l’après-midi le stade de Mellah où le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar a annoncé officialiser sa candidature.



La présence des masses populaires débordant les gradins pour s’installer sur les rebords de la pelouse du stade témoigne d’un important crédit que les populations de la capitale témoignent encore au candidat indépendant, Sidi Mohamed Ould Boubacar, soutenu par plusieurs partis de l’alliance électorale de l’opposition démocratique (AEOD).



Dans un discours prononcé pour la circonstance, le candidat Ould Boubacar a rappelé ce qu’il qu’il considère comme une situation déplorable que traverse le pays regrettant qu’au moment où des pays limitrophes bien peu dotés comme le nôtre connaissent un essor spectaculaire alors que notre pays stagne dans la pauvreté et la mauvaise gouvernance. Il a encore rappelé que la Mauritanie a franchi entre 2005 et 2007, et dans un consensus sans précédent, un énorme pas vers la démocratie.



Il a accusé le régime actuel d’avoir asséné un coup fatal à ces acquis faisant allusion au coup d’Etat militaire qui a renversé le président démocratiquement élu. Pour lui, le régime actuel tente d’étouffer les aspirations légitimes des populations au changement. Mais Il a rappelé à ses sympathisants que « la situation qui prévaut n’est pas une fatalité » mais un diktat qui a été imposé au Peuple mauritanien. Il a invité les mauritaniens à lui faire confiance pour enraciner un état de droit et des institutions démocratiques fortes pour répondre aux aspirations de liberté et de développement.



Ould Boubacar a encore assuré que la victoire, grâce au soutien que lui apporteront les mauritaniens, jaloux du développement de leur pays et épris de justice sociale, était garantie précisant que l’élection de juin prochain était un rendez-vous avec le changement "aujourd'hui et non demain" qu’il prône au bénéfice de tous et promettant de mettre son expérience en faveur de tels objectifs.



Notons que plusieurs personnalités dont l’ancien président du FNDU, d’anciens sénateurs et des représentants des partis du RFD et de Sawab avaient fait le déplacement à Mellah.



Nous y reviendrons









