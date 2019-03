Une coupure massive dâ€™Ã©lectricitÃ© dans des quartiers de Nouakchott

Tawary - Plusieurs quartiers de Nouakchott connaissent de sérieuses coupures d’électricité depuis les premières heures de la matinée de ce samedi 30 Mars, a-t-on constaté.



Ces interminables coupures ont perturbé les prestations de services dans de nombreux domaines, soulignent des commerçants. Nous constatons que plusieurs stations services en plus des ateliers de soudures métalliques, des tailleurs ont cessé de servir leur clientèle.



Les usagers rencontrés par notre reporter ont fustigé le comportement de la Société Mauritanienne d’Électricité (SOMELEC) qui selon eux ne les informe jamais des coupures.