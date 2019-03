Burkina Faso: trois civils tuÃ©s dans une attaque proche de la frontiÃ¨re ivoirienne

RFI Afrique - Burkina Faso: trois civils tués dans une attaque proche de la frontière ivoirienne, selon des sources sécuritaires citées par l'AFP.



«Yendéré a été attaquée dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h du matin, par un groupe d'individus armés. Trois civils, des passagers d'un véhicule de transport en commun, ont été tués», a déclaré à l'AFP une source sécuritaire, qui parle de «terroristes» jihadistes.



C'est la première fois qu'une attaque fait des victimes aussi près de la Côte d'Ivoire.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité