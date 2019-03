Mauritanie : Ould Ghazwani promet s'il est Ã©lu de promouvoir le secteur de la pÃªche artisanale

Tawary - Le candidat à l’élection présidentielle de juin prochain, Monsieur Mohamed Ould Ghazwani a annoncé qu'il compte promouvoir le secteur de la pêche artisanale une fois élu.



"Le pouvoir actuel a déployé d’importants moyens dans le secteur de la pêche artisanale, mais beaucoup de choses restent à faire", a-t-il signifié dans le mot qu’il a prononcé au cours d’une cérémonie organisée, ce samedi soir, en son honneur par des acteurs et opérateurs dans ce secteur.



Il a dit que l’ensemble des acteurs de ce secteur vital seront associés dans toutes les différentes décisions qui seront prises. Les côtes mauritaniennes sont les plus poissonneuses du monde et elles doivent être exploitées, dit-il.



Au cours de cette rencontre tenue à Nouakchott, des acteurs et prometteurs dans le secteur de la pêche ont vivement salué la candidature d’Ould Ghazwani et lui ont garanti leur soutien.



Il faut rappeler qu’il est le premier a annoncé officiellement sa candidature à la magistrature suprême. Il est d’ailleurs soutenu par la principale formation politique au pouvoir et celles de la majorité.













