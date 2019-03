Le discours du PrÃ©sident de la RÃ©publique devant le 30eme sommet ordinaire arabe Ã  Tunis

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a prononcé dimanche un important discours au cours de la cérémonie d'ouverture du 30 eme sommet arabe ordinaire tenu à Tunis.



Dans ce discours, le Chef de l'Etat a insisté sur la nécessité d'ancrer la bonne gouvernance et de renforcer les libertés individuelles et collectives dans le monde arabe, de libérer les énergies des jeunes, de permettre l'autonomisation de la femme, d'associer le citoyen arabe dans la gestion des affaires publiques pour faire face aux défis auxquels notre Nations arabe est confrontée.



Il a aussi insisté sur la nécessité de resserrer les rangs pour permettre à la nation arabe d'occuper la place qui lui revient à tous les niveaux.



Voici le texte intégral de ce discours:



"Au nom d'Allah Le Miséricordieux, Le Clément



Monsieur le Président de la République soeur de Tunisie, président de l'actuel sommet,



Magesté le Roi Selmane Ibn Abdel Aziz Al Saoud, Gardien des Lieux Saints, souverain du Royaume frère d'Arabie Saoudite, président du 29 eme sommet ordinaire,



Majestés, Excellences, Altesses,



Messieurs les chefs des délégations,



Monsieur le secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes,



Honorables invités,



Mesdames, Messieurs,



Je voudrais d'abord présenter mes sincères remerciements à mon frère, Son Excellence Monsieur Béji Kaïd Essebsi, président de la République soeur de Tunisie et à travers lui au peuple et au gouvernement tunisiens pour l'attention dont nous avons fait l'objet et pour l'hospitalité généreuse qui nous a été réservée, avant de féliciter Son excellence pour la présidence de notre actuel sommet et pour la bonne organisation de ce dernier.



Je voudrais également exprimer ma grande considération et louer hautement les efforts appréciables déployés, en faveur des intérêts vitaux de notre Nation, par notre frère le Gardien des Lieux saints, Sa Majesté le Roi Selmane Ibn Abdel Aziz Al Saoud, Roi d'Arabie Saoudite au cours de sa présidence réussie de la 29eme session du sommet arabe.



Il m'est aussi agréable de féliciter le secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, M. Ahmed Aboul Gheit et ses collaborateurs pour la bonne organisation de notre actuel sommet.



Mesdames, Messieurs,



Notre sommet actuel se tient alors que notre Nation arabe vit depuis un certain temps des situations sécuritaires, politiques et économiques très graves et très délicates dont les conséquences ont failli détruire de nombreux pays arabes.



Sur le plan sécuritaire et malgré les victoires réalisées sur le terrain contre le terrorisme, les conflits en Syrie, en Libye, au Yémen et en Somalie ont trop duré et leurs conséquences catastrophiques se sont multipliées du point de vue nombre des victimes, destruction des infrastructures, migration des populations et dislocation du tissu social.



L'influence négative de cette grave situation a dépassé notre Nation arabe pour s'étendre aux zones qui nous sont limitrophes.



Au plan économique, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau d'intégration économique souhaité par nos peuples tout comme la baisse des prix des matières premières sur les marchés internationaux et la situation sécuritaire difficile dans certains de nos Etats ont influé négativement sur le rythme de développement et de croissance économique dans le monde arabe globalement.



Certains milieux ont considéré que cette situation difficile occupera les arabes et leur fera oublier leur cause centrale représentée par l’occupation de certains de leurs territoires. Aussi, ces milieux ont pris des décisions unilatérales au sujet de questions fondamentales comme la situation de la ville d’El Qods Echerrif et du Golan occupé. Israël a, lui aussi, multiplié les agressions contre le peuple palestinien et intensifié la colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Mais quelle que soit la détérioration de la situation dans la région, la question palestinienne restera la première cause des arabes et sa seule solution possible demeurera la solution qui garantisse au peuple palestinien ses droits légitimes, à leur tête la création de son Etat indépendant disposant de la pleine souveraineté, avec comme capitale El Qods Echerrif, sur la base des résolutions internationales s’y rapportant et l’initiative arabe de paix. La réalisation d’une paix permanente et globale dans la région reste aussi liée, en plus de la solution de la question palestinienne, au retour du Golan à la souveraineté syrienne et à la sortie de l’occupant israélien des champs de Chebaa.



La réalisation de la paix au Moyen Orient contribuera à faire régner la sécurité et la paix dans le monde en général.



Majestés, Excellences, Altesses,



Mesdames, Messieurs,



Nous vivons une époque délicate marquée par la mondialisation et la multiplication des tensions et où le monde bascule entre l’unilatéralisme et la multiplication des pôles et où les regroupements rivalisent pour défendre leurs intérêts et consolider leurs acquis.



Cela exige de nous de rehausser le niveau de l’efficacité de notre action arabe commune à travers la conception d’une vision stratégique unifiée pour relever les défis sécuritaires, économiques et politiques auxquels nous faisons face tous et qui sont rendus plus compliqués à cause des interventions étrangères.



Dans ce cadre, notre première priorité doit être de ramener la paix et la sécurité dans notre chère Nation, d’éradiquer la violence et l’extrémisme, de propager les valeurs de tolérance et de fraternité et de favoriser la culture du dialogue.



Aussi, nous nous devons d’appuyer les efforts internationaux et régionaux visant à résoudre pacifiquement les conflits en Syrie, en Libye, au Yémen et en Somalie pour que ces pays frères retrouvent leur sécurité et leur stabilité.



Il est donc de notre devoir de jouer un rôle pionnier et efficace dans la recherche d’une solution rapide de ces conflits garantissant la souveraineté de ces pays et préservant l’intégrité de leurs territoires.



Majestés, Excellences, Altesses,



Mesdames et Messieurs,



L’immunisation de notre Nation contre la possibilité de déclenchement de nouvelles crises exige de nous de redoubler d’efforts dans le domaine de la bonne gouvernance, d'’ancrer les libertés individuelles et collectives, d’associer les citoyen dans la gestion des affaires publiques, de permettre l’autonomisation des femmes, de libérer les énergies des jeunes et d’accorder l’intérêt aux couches les plus vulnérables.



C’est avec cela que se renforcent la cohésion sociale et l’unité nationale et que se consolide la confiance entre les dirigeants et les peuples.



Autant se consolident les libertés, que règne la bonne gouvernance, que s’accroit le niveau d’association du citoyen arabe à la gestion des affaires publique, autant se fermera la porte devant l’extrémisme et le terrorisme, se renforceront les condition pour faire régner la sécurité et la stabilité et s’accélérera le rythme du développement et de la prospérité.



Enfin, je voudrais insister sur le resserrement des rangs pour développer notre Nation Arabe pour qu’elle occupe la place qui lui revient à tous les niveaux, souhaitant aux travaux de notre session actuelle succès et réussite.



Je vous remercie.



Wesselamou Alleikoum wa rahmetou Lahi Teala Webarakatouhou.













