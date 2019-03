DÃ©cÃ¨s du musicien, compositeur et promoteur Babi Sarr

Cridem Culture - Considéré comme l’un des papi de la musique mauritanienne les plus en vue, Babi Sarr a tiré dimanche 31 Mars sa référence après quatre décennies de carrière musicale. Il a été dans sa vie musicien, compositeur, promoteur et récemment entrepreneur.



Babi Sarr était un héros de la diversité. On lui doit la création du CIMAN (Centre Conservatoire international de musique et des arts de Nouakchott), le Festival culturel pour l’unité nationale, Nouakchott Jazz PLUS Festival. Enseignant dans l’âme, la passion pour la musique remplissait les trois quart de sa vie.



"La musique est le point de liaison entre cultures, le passé et le futur", expliquait Babi Sarr le fondateur du collectif Dental Orchestra.



"Un homme de culture. Un conseiller infatigable de la jeunesse. Un acteur des diversités. Tes notes de musiques manqueront à tous les cœurs de paix. Repose dans ce pour lequel tu as toujours œuvré l'amour du prochain ! Babi...", a témoigné l’écrivain mauritanien Bios Diallo, directeur des rencontres littéraires Traversées Mauritanides.



