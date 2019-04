La Mauritanie est le pays oÃ¹ lâ€™internet est le plus cher

Saharamédias - Un site britannique a affirmé que la Mauritanie est le pays où les services de l’internet domestique sont les plus chers, selon une étude publiée à la fin de 2018 et qui a porté sur 230 pays.



La Mauritanie pointe à la dernière place dans le coût moyen de l’abonnement mensuel de l’internet domestique, derrière la Guinée et la Namibie, alors que la première place dans ce classement est occupée par l’Ukraine suivie de Sri Lanka et l’Iran.



Une autre étude publiée par le même site à Londres à propos du coût d’un Giga pour des données cellulaires fixe la Mauritanie à la 66ème place, devant le Sénégal à la 70ème, l’Algérie à la 114ème, le Mali 170ème alors que le Maroc se classe 28ème.



Le pays le plus cher dans ce classement est le Zimbabwe où les données cellulaires sont vendues en moyenne à 75 dollars.









