CAF : Ahmed Yahya rÃ©agitaux accusations sur Ahmad, le prÃ©sident de la CAF

Afrik-foot - Ces dernières semaines, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad, a été accusé de dérive autoritaire et de malversations financières, notamment par son ancien soutien Musa Bility.



Membre du comité exécutif de la CAF, le président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM), Ahmed Yahya, a tenu à calmer le jeu et à défendre le bilan de l’équipe en place.



« Je voudrais rassurer les uns et les autres que la maison du football africain, la CAF, est bien tenue. Il y a des rumeurs qui circulent dans la presse et c’est normal puisque chacun fait son travail et c’est ce qu’on constate également à la FIFA. Nous devons accepter ce qui se dit et s’il y a des erreurs, je n’en passe pas d’ailleurs, ce sont les journalistes et autres investigateurs qui doivent nous remettre dans le droit chemin », a d’abord expliqué le dirigeant auprès du quotidien burkinabè Le Soir.



« Mais, je peux affirmer que la CAF se porte bien à l’image de son comité exécutif avec un président élu par l’assemblée générale et qui joue bien son rôle en se donnant à fond. Certes, les premières années sont difficiles au lendemain d’un système qui a régné pendant des décennies. Je suis convaincu que le président Ahmad, qui est un frère et que je connais, s’en sort bien. (…) Avec ce comité exécutif, je suis convaincu que les choses vont beaucoup avancer », a conclu Ahmed Yahya.













