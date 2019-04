La victoire de Mohamed du Dr Mohamed O/ Maouloud sera celle de tous les mauritaniens

Marega Baba - Le Dr Mohamed Ould Maouloud, sans aucune exagération et Allah m'est témoin, est incontestablement un homme, de culture et du savoir, un homme de conviction, un homme honnête et agréable et un homme de consensus, qui est profondément attaché à l'unité, à l'indépendance et la souveraineté de son pays.



Depuis sa tendre jeunesse - au collège- il n’a jamais varié dans son engagement pour l’indépendance nationale, la souveraineté nationale et l’unité nationale. Tous les témoignages – ceux des amis et au-delà, ceux des adversaires- sans exceptions corroborent ses qualités, son engagement et sa constance.



Parmi les multiples luttes menées par Dr Mohamed O Maouloud sur le terrain politique et social on peut citer quelques exemples:



Il fut un des dirigeants de la première organisation politique MND - 1968-1969 qui avait posé les revendications et qui avait lutté (il devient le premier responsable du MND en 1974-1975, après la tentative de liquidation de ce Mouvement par certains ses compagnons qui ont finalement rejoint le PPM ) : -pour l'abolition de l'esclavage, contre féodalisme, la libération de la femme et pour la transcription et l'officialisation de toutes nos langues nationales



-pour l’indépendance nationale : la nationalisation de MIFERMA devenue la SINIM, la création d’une monnaie nationale – la sortie de la Mauritanie de zone franc CFA-.



-Pour l'unité nationale : Suite aux tensions provoquées par le pouvoir d'alors, à la suite d'une tentative d'un putsch d'un groupe d'officiers négros-africains en 1987, de graves risques d'affrontements inter-communautaires planés sur le pays avec des actes de provocations des services renseignements généraux (RG), Dr Mohamed O Maouloud avait alors pris la tête un groupe –de dirigeants du MND- qui rencontra l'Imam Bouddaha O/ Bousseiri -Allahuma Akhfirlahou Wa Arhamahou-. Le groupe comprenait : Mohamed O/ Maouloud, Wane Biran, Khalihinna O Mhd ElMokhtar ( journaliste ) Allahouma Akhfirlahu wa Arhamahu et Prof. Lo Gourmo Abdul.



L'entretien a eu lieu chez l'Imam au Ksar dans son salon très modeste. Dès leur arrivée L'Imam les a accueilli . Après qu'ils ce sont présentés, Mohamed O/ Maouloud lui expliqua la raison de leur visite : à savoir chercher son soutien pour s'opposer aux violences contre les négro-africains et pour appeler au calme, tout en rappelant le devoir de chacun vis à vis de son prochain en stigmatisant fermement le racisme et la violence. L'Imam était particulièrement ému. Il leur a fait chacun une accolade et il les a remercié pour cette initiative dont il souligna sa justesse et sa force symbolique puisque l'équipe était multi-communautaire. C'était vers 12h, le vendredi de sa fameuse Qotba à la grande Mosquée de Nouakchott.



-Un autre fait non moins important, dans le cadre de sa lutte pour l'unité nationale : Pendant les douloureuses événements 1989, lorsque les émeutiers meurtriers encadrés parfois par les « forces de l'ordre » se déchaînaient contre des négro-africains, l'ordre a été donné par le MND à ses militants de s'interposer là où c'est possible dans tout le pays. C'est ainsi Dr Mohamed O Maouloud était avec quelques uns de ses camarades à faire face aux émeutiers pour les convaincre d'arrêter les pillages et les massacres. Mais la déferlante était telle, c'était peine perdue.



C'est l'ordre a été donné de mise en place de groupes pour défendre des familles - beaucoup de familles peuvent en témoigner , qu'elles ont eu la vie sauve que grâce l'interposition de ces groupes face aux émeutiers dans beaucoup de localité dans le pays. A titre d'exemple : à Nouakchott la famille du feu Diop Mamadou Amadou a eu la vie sauve grâce à ces groupes.



Connaissant l'homme pour l'avoir côtoyer depuis plusieurs années, un ami, un camarade, j'affirme solennellement que si les mauritaniens font confiance et élisent Dr Mohamed O Maouloud Président de la république aux élections 2019, il sera le Président de tous les mauritaniens qui aspirent à la paix, à la concorde nationale et à la lutte contre toutes les formes d'injustices.



Il y a aucun doute que son programme prendra en considération l'essentiel des préoccupations de nos populations. Et ma conviction est que ce programme sera mis en œuvre avec l'ensemble des mauritaniens.



Marega Baba / France.









