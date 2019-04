Lâ€™ASAC Concorde prend le dessus devant le FC Tevragh Zeina

Rimsport - C'était le match phare de cette 21ème journée qui s' est clôturée ce dimanche 31 mars 2019? au Stade Cheikha Boïdiya, où l' ASAC CONCORDE a pris le meilleur devant le FC TEVRAGH-ZEINA (3-2). Un choc qui a tenu toutes ses promesses au vu de la prestation des deux équipes.



Plus envieux au début de la rencontre, les "Bleu-blanc" de l'Asac Concorde ont pris les devants dès l 'entame , grâce à un but matinal (2') sur coup franc exécuté magistralement par la pépite Idrissa Thiam "kaw". Cinq minutes après, le remuant Saïdou Amadou Barry aggrava la marque et permet à son équipe de rentrer aux vestiaires avec l'avantage du score.



Au retour des vestiaires, les galactiques ont su réagir en mettant la pression dans les buts concordiens. Ce qui a engendré la réduction du score sur un but contre son camp du défenseur malien de l'Asac Concorde Ibrahima Traoré.



Mais par la suite, Mohamed M'Bareck "Gaucher" va aggraver le score pour les concordiens à la 61e minute , avant que Mohamed Soueid ne réduit le score de nouveau pour les galactiques de Fc Tevragh-Zeina qui s'incline pour la 5 ème fois en championnat.



Une belle victoire qui confirme la marche sur l'eau des "Bleu-blanc" de l'Asac Concorde suite à cette huitième victoire consécutive qui leur permet d 'occuper désormais le rang de dauphin avec ( 39 points+14), à 7 longueurs du leader FC NOUADHIBOU. De son côté, le Fc Tevragh-Zeina reste scotché à la cinquième place avec ( 34 points+4).













