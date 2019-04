Ligue Arabe-Mauritanie-Usa : Le prÃ©sident Aziz indexe la politique de Trump

Mauriweb - Le président mauritanien a, dans un discours prononcé à l’ouverture du 30ème sommet de la Ligue des Etats Arabes, dénoncé la politique suivie par le président de l’ exécutif américain, Donald Trump, au Moyen-Orient.



Le président mauritanien a, à cet effet, indiqué que certains pays se fondant sur la multiplication des problèmes dans le monde arabe, tentent de détourner les arabes de leurs principales causes à savoir « la colonisation d’une partie de leurs terres» notamment palestiniennes et syriennes.



Sans les nommer expressément, le président mauritanien indexait les Etats-Unis d’Amérique dont il a dénoncé « des décisions unilatérales concernant des affaires très importantes, telles que la situation de la ville d’Al Qods et celle du Golan syrien ». Deux mesures contestées prises par le président Trump en faveur de l’Etat sioniste et en contradiction avec la légalité internationale.



« L’affaire palestinienne demeure la première cause de tous les Arabes et l’unique solution possible à ce problème consiste à garantir au peuple palestinien ses droits, y compris la mise en place d’un Etat indépendant souverain, dont la capitale sera Al Qods » a souligné le président Aziz. Il a rappelé, dans ce cadre, que «la résolution de ces problèmes est de nature à favoriser l'instauration de la paix dans le Moyen-Orient et de la sécurité dans le monde en général ».



Le président mauritanien a, par ailleurs, mis en exergue les difficultés dans le monde arabe miné par les conflits au Yemen, en Syrie, en Lybie et en Somalie. Des conflits à l’origine de l’émiettement de l’organisation et des difficultés d’intégration économique des pays arabes.



Curieusement pourtant, le régime mauritanien dont le président développe un discours conciliateur reste une partie prenante à ces divisons puisqu'aligné sur les positions saoudiennes dans les crises politiques internes à l'organisation.



Le protocole tunisien a quelque peu suscité une "gêne diplomatique" en plaçant le président mauritanien visiblement mal à l'aise à côté de l'Emir du Qatar alors que la Mauritanie a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar, justement à cause de sa crise avec l'Arabie Saoudite;









