Projet dâ€™installation dâ€™une base militaire saoudienne en Mauritanie

Maghreb Intelligence - Le ministre saoudien des affaires étrangères a saisi l’ambassade de son pays à Nouakchott à l’effet d’émettre un avis concernant le projet de mise en place, par l’Arabie Saoudite, d’une base militaire en Mauritanie.



Riyad et Nouakchott avaient conclu, en janvier 2017, un accord de coopération militaire, portant sur la formation militaire, l’échange d’informations à caractère sécuritaire, l’appui logistique, l’échange de visites et d’expériences et les prestations médicales militaires.



A cette occasion, le vice-ministre saoudien de la défense avait déclaré que « cet accord constitue le point de départ pour une coopération militaire plus grande et plus profonde entre les deux pays ».













