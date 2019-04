Un peu de respect, Madame la Ministre !

Journal Le Terroir - A la veille de la visite du candidat Ghazouani dans la ville de Boghé, les cadres politiques de l’UPR, essentiellement, se sont réunis le Samedi 31 Mars dans la salle de l’hôtel de ville en vue de préparer son accueil. Une réunion présidée par la ministre, Khadijettou Mint M’Bareck Fall.



Une réunion très houleuse et où les participants ont failli en venir aux mains. En grande partie à cause de l’attitude et du comportement de Khadijettou Mint M’Bareck Fall à l’endroit des participants. Une dame qui ne supporte pas la contradiction dans le débat et qui s’emporte avec la moindre intervention ou la critique émanant des autres.



Attitude qui n’épargne aucun dignitaire présent dans cette salle ce jour. Oui, Adama vous avez la parole lance la ministre à l’endroit du jeune militant de l’UPR bien après d’autres intervenants. A l’entame de ses propos, le jeune Adama est interrompu brusquement par notre ministre en ces termes, ne me tutoyez pas, je suis ministre de la république.



Suffisant pour qu’un échange verbal vif et houleux entre les deux "embrase" la salle. Je peux te tutoyer madame car nous avons fait les bancs ensemble au Lycée de Boghé, réplique Adama à l’égard de la ministre qui continue de s’écrier, je suis une femme issue de la fraction tribale "Chvagha Brehem" et si c’était un ministre N’Gaîdé, vous ne le traiteriez pas de la sorte, a dit la ministre.



Pendant que le jeune Adama, fils de Hamath N’Gaîdé l’homme du non à Gabriel Simper en 1990 dans la salle des profs du Lycée de Boghé persiste et signe. Et les participants se lèvent pour calmer les deux supporters de Ghazouani. C’est à ce moment seul que notre chère ministre du commerce se rappelle qu’elle est membre du gouvernement et pas avant.



Il n’est pas exclu que le jeune professeur de français l’ait fait sciemment, lui qui a appris à l’école fondamentale la différence entre vouvoyer ou tutoyer (selon) son supérieur. N’était-il pas agacé par le comportement de Khadijettou qui n’a pas hésité dans la salle d’affirmer : nous, nous n’avons pas besoin de ces élus, c’est eux qui ont besoin de nous.



Silence radio dans la salle ! Tous étaientt gênés dans la salle plus grave lorsqu’elle dit au départ s’adressant au général DIA Adama Oumar, targemni en français traduisez-moi général avec un ton plus que méprisant sans la moindre courtoisie. Je ne parle pas de la bourde de cette dame à l’endroit d’un autre militant qui a boudé la salle, seulement parce qu’elle n’a pas évoqué la tribu Oulad Abdallah au cours de l’une de ses interventions. Le recadrage de Mariata DIA, militante n’y fera rien.



L’ancien député Sow Mokhtar Aliou a trouvé l’occasion à son tour de prendre sa revanche à l’endroit de la ministre. Elle ramasse les gens, les gronde, tout sauf un respect pour les gens. Mint M’Bareck FALL, une ministre qui se comporte de la sorte.



Cela ne fera que dévaloriser la fonction ministérielle et même la désacraliser aux yeux de l’opinion. Devant les citoyens, ayez le comportement que vous adoptez à la table du conseil des ministres pour gagner en crédibilité.



Daouda Abdoul Kader DIOP









