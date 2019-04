Appel à suspendre les exécutions dans les pays arabes

African Manager - La coalition tunisienne contre la peine de mort a appelé, dimanche, les organisations humanitaires nationales et arabes à s’unir pour défendre le droit à la vie et imposer la suspension immédiate de toute exécution de la peine de mort.



Dans une déclaration publiée, dimanche, à l’occasion de la 30e session ordinaire du sommet arabe, la coalition a invité les gouvernements arabes à ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques” et à réunir les conditions d’un procès équitable.



La coalition a également appelé à mettre fin à toute forme d’atteinte à la dignité et aux droits humains et à garantir la protection du peuple palestinien.



“Bien que peu de pays arabes aient aboli la peine de mort, tels que la Mauritanie, l’Algérie, la Tunisie, le Liban et la Jordanie, les tribunaux continuent, chaque année, dans ces pays à prononcer des peines de mort, ” a regretté la coalition.



Pour la coalition, la “guerre contre le terrorisme” a été servie de prétexte par certains pays arabes pour élargir le champ d’application de la peine de mort.









