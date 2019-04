Journal espagnol: un candidat mauritanien attaque les USA et l'UE et menace de rÃ©bellion et dÃ©sobÃ©issance civile

Adrar Info - Le candidat à la présidentielle mauritanienne, Biram Ould Dah Ould Abeidi a attaqué l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, qui - selon lui -privilégient leurs intérêts économiques et de sécurité en Mauritanie, au détriment de la démocratie.



Il met en garde le régime au pouvoir dans son pays, contre un coup d'état électoral qui conduirait à la désobéissance civile et à la rébellion. Ould Abeidi a indiqué que : Les Etats-Unis ont préféré sacrifier leurs valeurs et ont autorisé la poursuite de l'esclavage en Mauritanie, en échange d'intérêts économiques et de sécurité.



Dans une interview avec l'agence de presse espagnole EFI, Biram a déclaré: "L'Union européenne est le premier partenaire économique de la Mauritanie, et a sacrifié ses valeurs sur la question de l'esclavage et celles concernant les droits de l'homme, au profit de la diplomatie commerciale et économique."



"L'Amérique tient à une alliance militaire et de sécurité avec la Mauritanie et a donné la priorité à la lutte contre le terrorisme", a-t-il ajouté. Le candidat à la présidence a également critiqué l'Union africaine, l'accusant de "défendre les chefs d'État dictateurs et d’être "complice de la persistance d’un fléau qui sévit en Mauritanie en particulier et dans d’autres pays,africains où vivent des dizaines de millions de personnes".



Il a ajouté que "l'esclavage est une pratique encore très présente dans le monde arabo- islamique , particulièrement contre les personnes à la peau noire , d’origine subsaharienne , qui sont considérées comme des esclaves par nature et non des êtres humains.à part entière".



"Les esclaves sont maintenant vendus sur les marchés libyens", a-t-il déclaré. "En Mauritanie, certains groupes sociaux deviennent, depuis leur naissance, la propriété d'autres groupes . C’est l’esclavage dans toutes ses dimensions, y compris la conversion humaine en propriété,en plus des abus ,amputation d'organes ,travail sans repos et sans salaire, et violations programmées."



"Ce qui se passe en Mauritanie, est similaire à ce qui s'est passé sous le régime de l'apartheid, en ce qu'une minorité, utilise la couleur de la peau pour soumettre des individus . Un racisme d’ État non écrit, mais qui a , tout de même, sa forme institutionnelle".



Situation qu'il trouve étrange, bien que ,lors des dernières élections, il n'ait remporté que 8% des voix.



Biram Ould Abeidi a déclaré : "Nous avons toutes les chances de gagner parce que nous sommes les candidats du peuple et nous sommes impatients d'apporter le changement et mettre fin au racisme gouvernemental qui frappe plus de 80% des Mauritaniens, d’origine africaine , qui sont traités comme des étrangers dans leur propre pays."



Biram se dit etre le représentant et porte parole "des esclaves, des descendants d'anciens esclaves, de 20% d'autres Mauritaniens et de la majorité des Arabo-Berbères".



Le candidat anti-esclavagiste a également qualifié les accusations de financement étranger portées à son encontre par le régime de "fausse propagande".



"Le régime a perdu la bataille de l'opinion publique et se cramponne maintenant à tout."



"Tous les mauritaniens ont souffert de l'arbitraire du tribalisme sur lequel se fonde le général Abdul Aziz. Le président qui a proposé à son ami personnel et ministre de la Défense, Mohamed Ould El Ghazouani, de se porter candidat à la présidence après que lui , l'ait occupée pendant deux mandats ",a t-il dit.



Ould Abeidi a également déclaré que la première chose qu'il ferait s'il gagnait les élections , c'est : "d'organiser une conférence nationale à l'intention de tous les Mauritaniens qui aura pour objectif la recherche de la vérité et la réconciliation ainsi que la réparation de tous les problèmes:en rapport avec l' esclavage, le racisme et la corruption".



Ajoutant : "Ce sera là, le moyen d'établir des règles saines pour un nouveau départ de la Mauritanie."



Source ( https://www.anbaa.info/?p=47905 )



Traduit par adrar.info









