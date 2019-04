Ghazouani arrive Ã  Ouad Naga Ã  bord dâ€™un hÃ©licoptÃ¨re militaire, premiÃ¨re Ã©tape d'une tournÃ©e Ã  l'intÃ©rieur du pays

Essirage – Le candidat à la présidentielle de 2019, Ghazouani, a commencé sa pérégrination préélectorale à l’intérieur du pays, l’inaugurant par la moughataa de Ouad Naga dans la wilaya du Trarza, la première ville sise sur la Route de l’Espoir en partance de Nouakchott.



Le candidat est arrivé à Ouad Naga à bord d’un hélicoptère militaire, atterrissant auparavant quelques minutes dans la localité d’Oum El Ghoura où se trouve la mahadra d’« Ehl Adoud ».



"Le pays a connu un saut qualitatif", a-t-il dit devant les populations de Ouad Naga, soulignant la nécessité pour la Mauritanie d’aller de l’avant.



Ghazouani estime que limiter l’annonce de sa candidature à la seule capitale Nouakchott est une hypocrisie envers les citoyens de l’intérieur du pays, motivant ainsi sa présente tournée par le même objectif de déclaration de sa volonté de briguer les suffrages des électeurs à la prochaine élection présidentielle.



