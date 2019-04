Route de lâ€™Espoir : Un mort et des blessÃ©s graves

Tawary - Le bilan est lourd.Un mort et quelques blessés graves dans un accident de circulation qui s’est produit, dans la nuit du lundi 1er avril, sur la route de l’Espoir à hauteur d’Aghchorguitt (Brakna), nous renseigne une source.



Le corps du défunt et les blessés ont été évacués vers le centre hospitalier d’Aleg, indique-t-on.



Les victimes sont des personnes qui étaient à bord d’un bus de transport qui venait de l’Est du pays. Selon notre source, le télescopage est le résultat d'un excès de vitesse des deux parts.