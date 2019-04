Mauritanie, une forte mobilisation en faveur des deux blogueurs emprisonnÃ©s

Mondafrique - Aussi bien à Nouakchott où la population manifeste qu’au sein des ONG internationales, la mobilisation s’organise pour demander la libération des deux blogueursAbderrahmane O. Weddady et Cheikh O. Jiddou.



Le procureur de la république de Nouakchott ouest a déféré à la prison deux blogueurs coupables d’avoir dénoncé un vaste scandale foncier où l’on voit 8000 familles spoliées de leurs droits élémentaires par un proche du président Aziz.



Cette mesure judiciaire est intervenue alors que des informations pour l’instant non vérifiées évoquaient le gel de deux milliards de dollars appartenant à des mauritaniens dans des banques émiraties à la demande des renseignements américains.



Ce 1er avril dans la matinée, une manifestation a eu lieu à Nouakchott pour demander la libération des deux lanceurs d’alerte emprisonnés.



Des réponses dilatoires



Le ministre, lors du traditionnel point de presse tenu après le conseil des ministres, a évoqué la question des blogueurs déférés à la prison, accusés d’avoir publié des informations relatives à des fonds gelés qui appartiendraient au président mauritanien.



Le porte-parole du gouvernement a déclaré que le gouvernement n’avait rien à voir avec cette affaire. Il a ajouté de façon plus qu’énigmatique que «les enquêtes sont une arme à deux tranchants qui peut pencher en ta faveur ou se dresser contre toi».



Comprenne qui pourra la langue de bois du régime mauritanien !



