Mauritanie : derniÃ¨re session parlementaire avant les prÃ©sidentielles

Saharamédias - La session parlementaire ordinaire du parlement mauritanien pour l’année 2018-2019 s’est ouverte lundi en présence de certains membres du gouvernement.



Dans son discours à l’ouverture de la session le président de la chambre Cheikh O. Baya a insisté sur la nécessité pour les députés de participer en permanence aux travaux des commissions, les débats des séances plénières et le vote des textes.



Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de préserver le climat de responsabilité au sein de la chambre, qui représente le pouvoir législatif et au sein de laquelle les députés, élus du peuple, portent sur leurs épaules d’importantes responsabilités dans la consolidation de la démocratie dans le pays.



Le président de l’assemblée nationale a engagé les députés, en tant que classe politique, à contribuer, chacun à son niveau à la réussite des prochaines élections présidentielles que la Mauritanie s’apprête à organiser, dans un climat de sérénité, de concorde et de concurrence positive entre les visions et les orientations, rappelant que cela requiert de tous la préservation de la citoyenneté et à s’écarter des appartenances étroites et les discours de division et de haine.



Cette session parlementaire est la dernière session avant les élections présidentielles prévues en juin prochain pour lesquelles des personnalités nationales se sont déjà présentées dont notamment deux députés, Biram O. Dah O. Abeid et Mohamed O. Maouloud.













