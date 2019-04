DÃ©volution raciste du pouvoir : Lâ€™histoire nous mord la nuque disait lâ€™autre

Adama Ngaide - Les noirs du régime communément appelés les négres de service sont encore à l’assaut de la vallée. La raison ? La tournée qu’organise le nouveau et futur maitre des lieux le General Ould Ghazwani qui n’hésitent pas à utiliser les ressources publiques pour aller en précampagne.



Qui sont-ils ces négres de service?



Les négres de service désignent tous les noirs de Mauritanie qui ont décidé, de leur propre chef, d’accompagner le régime arabe de Mauritanie. Ils se sont toujours singularisés par leur vocation de privilégier leurs intérêts strictement personnels, leur appétit gargantuesque pour l’argent, l’or, les belles maisons sans oublier les voitures flambant neuves.



Ils veulent des rétributions à savoir, un poste juteux ou une sinécure quelconque (sacs de riz, prêts sans intérêts, marches de gré a gré etc.).



Ils sont aussi ceux qui sont consumés par le désir du prestige et du triomphalisme sur les autres membres de la tribu, de la ville, du village, de la famille, du clan et du quartier. L’intérêt général, l’existence de la Mauritanie, son avenir, la stabilité sous régionale, les questions géopolitiques ne sont ni leur préoccupation encore moins dans leur agenda politique.



Moawiya, le sanguinaire avait ses négres de service. Feu Ely en avait. SIDIOCA, Ould Abdel Aziz en avaient. Le général Ghazwani en aura à satiété dont Soukaabes, Rewbe, Worbe et nayeebes…



La similarité frappante entre TAYA, ELY, SIDIOCA, OULD Aziz et très prochainement Ould Ghazwani (Le très probable successeur du General Ould abdel Aziz) est d’avoir recyclé les mêmes.



Oui, ils sont restés les mêmes dans toutes les contreés et sont suivis par de jeunes machiavels tropicaux sans formation politique. Ils sont tous, anciens et nouveaux, des Hommes sans principes si ce n’est leurs courbettes à chaque fois que les conditions politiques changeaient (coup d’état, dévolution raciste du pouvoir ou mise en scène au sein de la technostructure arabe).



Hier, militants redoutés et redoutables du PRDS (de 1986 à 2005), ils participèrent aux radiations, aux affectations abusives de fonctionnaires noirs récalcitrants c’est-à-dire ceux qui refusaient de militer et/ou de voter PRDS.



N’oublions jamais qu’Ould Taya a gouverné dans le sang et la terreur avec un bilan qui se passe de commentaires. C’est pourquoi des fosses communes sont disséminées dans toute la Mauritanie : Inal, Bir Moghrein, Jreida, Nouadhibou, Ould Yenge, Toufnde Ciwe, Sorimale, Wothie, Azlat, Ceenel, Bakawpour pour ne citer que ces tristement célèbres contrées.



Tous les noirs expulsés l’ont été via un réseau de renseignement local composé d’arabes et de négres colporteurs de mensonges. Ces mensonges fabriqués contre les victimes sont renvoyés verticalement aux centres de prise de décisions contrôlés par les arabes (les maures). Ces centres de décision sont soit le préfet au niveau du département ou le chef d’arrondissement, le gouverneur au niveau de la région ou alors les officiers de répression qui commandent la garde, la gendarmerie ou l’armée localement.



Alors les barbares en col blancs, les assassins, les tortionnaires, les auteurs de crimes économiques ainsi que tous les mauvais esprits (connus et inconnus) qui essaiment dans nos villes, villages, campagnes savent qu’ils bénéficieront d’un retour d’ascenseur soit en bénéficiant d’impunité pour les crimes de sang ou économiques commis ou alors de postes et/ou marchés juteux pour eux et leurs progénitures.



Rira bien qui rira le premier !



ADAMA NGAIDE. USA









"Libre Expression" est une rubrique où nos lecteurs peuvent s'exprimer en toute liberté dans le respect de la CHARTE affichée.



Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité.