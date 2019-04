Le gouvernement fait une proposition Ã  l'opposition sur la CENI (SOURCES)

Tawary - Au cours d’une rencontre tenue, ce matin, du mardi 2 avril, à Nouakchott, le ministre mauritanien de l’intérieur et de la décentralisation, Monsieur Ahmedou Ould Abdallah a présenté au comité de l’opposition les propositions du gouvernement à propos de la commission électorale nationale indépendante (CENI).



Selon deux sources bien placées au sein de l’opposition qui se sont confiées à Tawary, la proposition est que le nombre des membres de la CENI soit augmenté de deux qui seront de l’opposition et la réduction du mandat à deux ans.



Ce qui signifie pas de réforme au niveau de cette structure chargée de la gestion des élections, selon les sources précitées. Le comité a répondu au ministre qu’il transmettra cette réponse aux présidents des partis du FNDU et de l’Alliance électorale pour une opposition démocratique.



Lors d’une réunion tenue, le vendredi dernier, le ministre avait annoncé à l’opposition que l’actuelle instance électorale sera maintenue dans son ensemble pour gérer l’élection présidentielle en vue. En plus, il avait dit que les autorités acceptent à discuter tous les autres points énumérés dans la requête de l’opposition.









