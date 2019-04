Le FC Nouadhibou file tout droit vers le titre, lâ€™ASAC Concorde nouveau dauphin, lâ€™AS ArmÃ©e sâ€™enfonce, le FC Deuz engluÃ©

Rimsport - Après une courte trêve international, la "Super-D1" a repris ses droits, au cours du weekend dernier avec la 21ème journée.



Le leader Fc NOUADHIBOU s'est imposé (1-0) dans le derby de Nouadhibou qui l'opposait à l'ASC SNIM. Une belle revanche prise au bon moment du championnat, puisqu'à l'aller la SNIM avait pris le meilleur sur le même score. Une septième victoire de suite qui permet aux "Oranges" de conforter leur rang de leader avec ( 46 points+28) et mettre la pression sur ses poursuivants immédiats, ASAC CONCORDE et l'ASC KÉDIA qu'ils devancent respectivement de 7 à 8 longueurs.



Dans le même temps, l'ASC KÉDIA a été tenue en échec à domicile (1-1) par la solide formation de la GARDE NATIONALE. Un match nul qui fait perdre les joueurs de Modou Amadou Niang leur place de dauphin , au profit de l'ASAC CONCORDE.



Désormais l'ASC KÉDIA occupe le troisième rang du classement avec ( 38 points+9). Hier dimanche en match de clôture de la 21ème journée, les "Bleu-blanc" de l'Asac Concorde ont surclassé le FC TEVRAGH-ZEINA sur la marque de 3 buts à 2 et reprennent du coup la deuxième place au classement avec ( 39 points +14), à 7 points du leader FC NOUADHIBOU et un point du troisième ASC KÉDIA.



Au milieu du tableau, la JEUNESSE À L'HEURE D' EL MINA a buté (0-0) sur les kaediens au terme d'un match serré et très engagé. Les banlieusards restent toujours à leur place habituelle au classement avec un total de ( 32 points+3). Même scénario pour l'ASC TIDJIKJA après sa large victoire (3-0) contre l'AS ARMÉE, en match d'ouverture vendredi dernier sur la pelouse du Stade Cheikha Boïdiya. Grâce à ce succès, les "Crocodiles du désert" comptabilisent désormais ( 29 points+3).



À la lecture de cette 21ème journée, on peut d'ores et déjà annoncer les noms des équipes qui ont assuré leur maintien en Super-D1, à seulement 5 journées de la fin du championnat.



Il s'agit: du trio de tête ( FC NOUADHIBOU ; ASAC CONCORDE et l'ASC KÉDIA) suivie de NOUAKCHOTT KING'S (4e) ; du FC TEVRAGH-ZEINA (5e) et de J.A.H.E EL MINA (6e). Ces équipes citées ne peuvent plus être rejointes par le premier relégable AS ARMÉE ( 15 points-21) et la lanterne rouge FC DEUZ ( 12 points-28). Tandisque, l'ASC TIDJIKJA ( 29 points+3), l'ASC POLICE ( 28 points+7) et la GARDE NATIONALE ( 28 points+2) sont à une victoire ou minimum un match nul pour assurer leur maintien.



Néanmoins, l'AS ARMÉE peut croire à ses chances de maintien dans la mesure où, l'ACS KSAR premier non relégable et KAEDI FC deuxième non relégable qui leur devance respectivement de 3 à 4 points, à seulement 5 journées de la fin du championnat. Quant au FC DEUZ, ce sera difficile de sortir la tête de l'eau étant devancer de 6 à 7 points du premier et du deuxième non relégable.



La prochaine journée, le FC DEUZ aura fort à faire face à l'ACS KSAR lors du duel des mal classés, pour espérer croire à leur chance de maintien.



13 buts ont été inscrits portant le total à 359 buts depuis le début du championnat.



[ 3 victoires ; 4 matchs nuls ; 3 défaites]



Le match le plus prolifique en buts [ ASAC CONCORDE 3 - 2 FC TEVRAGH-ZEINA ]



MEILLEURE ATTAQUE: ASAC CONCORDE ( 42 buts marqués )



MEILLEURE DÉFENSE: FC NOUADHIBOU ( 10 buts encaissés)



PLUS FAIBLE ATTAQUE : KAEDI FC et AS ARMÉE ( 14 buts marqués)



PLUS FAIBLE DÉFENSE: FC DEUZ ( 44 buts encaissés)



CLASSEMENT DES BUTEURS DE LA SUPER-D1:



1- Exaequo: BOILIL MOUHAMED NOUH ( 12 buts/ Asc Police)



- SIDI ABDALLAHI TOUDA ( 12 buts/ King's)



3- TANJY HOUMEYA ( 11 buts/ Fc Nouadhibou)



4- Exaequo: MOUHAMEDEN DJIBRIL ( 9 buts/ Kédia ) ; BÉCHIR ITIACK ( 9 buts Tidjikja)



Source: SD1M









