Le conseil national des femmes TAWASSOUL appelle l'armÃ©e Ã  Ãªtre neutre lors de l'Ã©lection prÃ©sidentielle

Adrar Info - Le Conseil de l'Organisation des femmes du parti "Tawassoul" a exhorté les institutions de l'État, et en particulier l'institution militaire, à se tenir à la même distance des différents candidats à la présidence et à ne pas utiliser les moyens et les biens de l'État au profit d'un candidat sans un autre.



Au terme d'une session qui a duré dix jours, le Conseil a appelé le peuple mauritanien "à rechercher un changement réel et une rupture définitive avec les régimes de tyrannie et de famine du peuple en soutenant les candidats de l'opposition. En particulier Sidi Mohamed Ould Boubakar en tant que candidat de l’opposition et personnalité civile capable de réaliser le changement dont les gens rêvent."



Le Conseil des femmes a également appelé "à corriger la composition de la Commission électorale indépendante afin de garantir l'application du principe de justice et de réaliser les valeurs de transparence et d'intégrité dans le processus électoral à venir en évitant de manipuler les résultats pour ne pas répéter les erreurs qui ont entaché le processus de vote lors des dernières élections."



Le Conseil a déclaré qu'il se tient aux côtés des travailleurs des secteurs de la santé et de l'éducation pour réclamer le respect de leurs droits légitimes "et a appelé les parties concernées à" accélérer la réalisation de leurs revendications et à résoudre les problèmes des secteurs qui vivent déjà un cas de mort clinique ".



Dans les dossiers externes, le Conseil des femmes a affirmé son soutien au "droit du peuple algérien - Qui sort dans fièrement par millions dans les rues , pour la défense de la démocratie - et le droit à l' autodétermination.



Le conseil a appelé le gouvernement Malien et les gouvernements de la région "à travailler d'arrache-pied pour assurer la sécurité de la population Peule et des autres composantes du peuple malien frère."



Le conseil a également exprimé sa compassion aux "victimes du massacre des mosquées en Nouvelle-Zélande et sa solidarité avec leurs familles".



"Il a appelé la communauté internationale à rester ferme face au terrorisme qui n'a ni couleur ni religion et à garantir le droit des minorités à la liberté de culte."



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/16846



Traduit par adrar.info









