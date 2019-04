UGRENT /Lâ€™Ex-Premier ministre Dr Moulaye Mohamed Laghdaf face Ã  la presse

Tawary - L’ex-premier ministre mauritanien, Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf va animer dans quelques instants une conférence de presse dans son domicile à Nouakchott, apprend-on d’une source sûre.



Au cours de cette rencontre avec la presse nationale et internationale, l’ex-premier aura à éclaircir sa position par rapport à l’élection présidentielle prévue en juin prochain.



A noter que l’ex-premier est l’une des personnalités importantes du pays. Il bénéfice d’ailleurs d’importantes relations sur le plan national et international.





A suivre...