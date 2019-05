[PhotoReportage] Netteg: Des kits alimentaires distribuÃ©s Ã  250 familles dÃ©munies

Le Calame - 250 familles démunies du quartier de Netteg (El Mina) ont reçu, ce dimanche 12 mai, des kits alimentaires des mains des responsables de l’initiative sécurité, développement et cohésion sociale. La cérémonie s’est déroulée, au niveau de l’école Ibn Yacine dudit quartier.



Cette cérémonie donnait le coup d’envoi de l’opération Ramadan de cette initiative, créée par Mme Aissat Kane, activiste politique et humanitaire. Ces kits étaient composés de sucre, de lait, de dattes et de sardines.



Le bouche à oreille aidant, l’enceinte de l’école a été envahie, rapidement par de nombreuses femmes venues à la recherche de cette précieuse aide en cette période du Ramadan et des vaches maigres. Consciente des difficultés de nombreuses familles à joindre les deux bouts, Aissata Kane explique :



"cette opération Ramadan vise à soulager tant soit peu, de nombreuses familles démunies des différents quartiers de Nouakchott, nous avons mobilisé des moyens, bénéficié de l’appui de nos partenaires puis acquis les produits que nous allons distribuer, à Sebkha, El Mina, PK et Tarhil…"



Et la coordinatrice d’ajouter que cette l’opération participe de la sensibilisation des populations à s’inscrire sur la liste électorale pour le scrutin du 22 juin. Pour information, Aissata Kane s’active beaucoup pour le candidat de la majorité présidentielle, le général à la retraite, Mohamed Ghazwani.



