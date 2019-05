La CENI annonce les rÃ©sultats provisoires du Ravel-Com

AMI - La commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a rendu public dimanche un communiqué dans lequel elle annonce les résultats consolidés du recensement administratif à vocation électorale complémentaire (RAVEL-Com) qui se sont déroulées du 24 avril au 14 mai 2019.



Ces résultats se présentent comme suit :



1 - nombre de personnes recensées : 329.560 dont 127.214 nouveaux électeurs



2 – Liste électorale nouvelle : 1.544.132 électeurs.



La commission indique par ailleurs, que la liste électorale provisoire sera publiée sur son site électronique dans les délais réglementaires : www.ceni.mr