PrÃ©sidentielle 2019: Un candidat Ã  Kiffa pour accueillir le PrÃ©sident Ould Abdelaziz (Source)

Tawary - Le candidat à la présidentielle du 22 juin prochain, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazwani sera demain, lundi 20 Mai, à Kiffa, pour accueillir le président Mohamed Ould Abdelaziz, selon une source qui rapporte l’information.



A Kiffa, la capitale de l’Assaba, le président procédera à l’inauguration de certaines installations dont la centrale hydraulique qui approvisionne la ville depuis la nappe Neghtta.



Toujours selon la source précitée, Ould Ghazwani pourrait accompagner le Chef de l’Etat tout au long de son périple. Il est prévu que le président se rend à Néma, la capitale du Hodh, pour inaugurer le nouvel hôpital de la ville et d’autres établissements publics.