Mauritanie : Plus dâ€™un millions et demi dâ€™inscrits sur la liste Ã©lectorale

Saharamédias - La commission électorale nationale indépendante en Mauritanie (CENI) a publié ce dimanche le nombre définitif des inscrits sur la liste électorale nationale indépendante, soit 1.544.132.



Dans un communiqué publié sur son site, la CENI précise lors de la période allant du 24 avril au 14 mai 2019, 329.56O personnes se sont inscrites sur la liste électorale dont 127.214 nouveaux inscrits. Elle a ajouté qu’elle publiera cette liste sur son site dans les délais prévus.



Pour rappel le décret convoquant le collège électoral publié le 16 avril prévoit l’ouverture de la campagne électorale le 7 juin prochain et sera close le 20 du même mois à minuit. Le scrutin sera ouvert le 22 juin à 7 heures et clos à 19 heures.