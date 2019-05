La Mauritanie favorable Ã  la proposition saoudienne de tenir des sommets arabe et des pays du Golfe

Saharamédias - La Mauritanie a salué la proposition faite par le souverain saoudien Selmane Ibn Abdel Aziz jeudi dernier de tenir deux sommets des pays arabes et du Golfe afin de se concerter et coordonner tout ce qui est à même de consolider la sécurité et la stabilité dans la région.



Cette position a été exprimée par le ministère mauritanien des affaires étrangères dans un communiqué diffusé dimanche.



Dans ce communiqué le ministère mauritanien « salue hautement le souci du royaume d’Arabie Saoudite de renforcer l’unité arabe, particulièrement dans ces conditions sensibles que traverse la région et les dangers qui la guette et qui exigent l’unité des rangs ».





L’Arabie Saoudite a proposé la tenue de ces deux sommets le 30 mai à la Mecque.