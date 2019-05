Sahel: Ã  quand

Ouest-France - "Il est temps que la communauté internationale envisage la création d'une coalition internationale", a affirmé jeudi au Conseil de sécurité le chef de la diplomatie du Burkina Faso.



La lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel doivent être menés "avec la même détermination que celle qui a prévalu en Irak et en Afghanistan", a estimé Alpha Barry, qui s'exprimait au nom des cinq pays membres de la Force G5-Sahel (Burkina, Niger, Tchad, Mauritanie et Mali) lors d'une réunion consacrée à la situation au Sahel.



"Les Etats membres du G5-Sahel n'y arriveront pas tout seuls", a ajouté le ministre, en évoquant "une lutte pour (leur) survie" et en rappelant les événements de ces dernières semaines (prise d'otages de Français, assassinats dans des églises, décès mardi de 28 soldats nigériens...).



Cette déclaration du ministre burkinabè m'avait échappé, alors qu'au même moment je rédigeais une courte analyse qui est parue dans Ouest-France vendredi matin. Je l'avais titrée "Une coalition antidjihadiste au Sahel":

















