Kiffa : inauguration dâ€™un rÃ©seau dâ€™approvisionnement en eau potable de la ville

Sahara Médias - Le président mauritanien Mohamed O. Abdel Aziz a inauguré ce lundi à Kiffa le projet d’un réseau pour l’approvisionnement en eau potable de la ville. Une réalisation longtemps sollicitée par les populations de Kiffa et pour laquelle elles avaient organisé des manifestations aussi bien à Nouakchott qu’à Kiffa.



Le président O. Abdel Aziz a inauguré ce projet depuis les puits de « Nekt », 25 kilomètres au nord-ouest de la ville.



Ce projet qui a coûté 125 millions d’anciennes ouguiyas prélevés sur le budget de l’état a été réalisé par le génie militaire sur une durée de 6 mois.



Il doit augmenter la capacité de consommation de la ville de 1245 à 3600 tonnes d’eau par jour, selon l’agence mauritanienne d’information.



Selon la ministre mauritanienne de l’hydraulique et de l’assainissement Naha mint Mouknass ce projet de renforcement du réseau de distribution d’eau de la ville de Kiffa en eau potable va augmenter sensiblement le débit dans cette région qui a longtemps souffert d’un déficit en eau.



Certaines régions de l’est de la Mauritanie connaissent un déficit important en eau, et leurs populations ont accueilli, à quelques reprises, le président mauritanien avec des bidons vides pour traduire leur besoin pressant à disposer de cette denrée indispensable.



Depuis, le gouvernement avait lancé le projet du « Dhar » destiné à approvisionner en eau les wilayas des deux Hodh.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité