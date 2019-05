La BPM (Banque Populaire de Mauritanie) ouvre les portes de sa nouvelle agence Rosso

BPM - La BPM (Banque Populaire de Mauritanie) informe son aimable clientèle de l’ouverture de sa nouvelle agence commerciale. L’agence accueillera sa clientèle du Lundi au Jeudi de 8h30 à 16h30 et le Vendredi de 8h30 à 11h30.



L’ouverture de cette agence résulte de la stratégie d’expansion du réseau de la BPM pour une meilleure proximité avec le grand public mauritanien.



Le réseau d’agences BPM comporte 28 agences, et la BPM prévoit l’ouverture d’une douzaine d’agences supplémentaires durant l’année 2019.



L’Agence Rosso se situe à 50 m du restaurant de la commune de Rosso (quartier escale)









