CommuniquÃ© de presse de lâ€™AFD sur lâ€™inauguration de la centrale de Kiffa par le prÃ©sident de la RÃ©publique

Le Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a inauguré la centrale hybride solaire de Kiffa ce lundi 20 mai 2019 en présence de M. Giacomo Durazzo, Ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne en Mauritanie, de M. Benoit Combourieu, Premier Conseiller de l’Ambassade de France en Mauritanie, et de M. Lionel Yondo, Directeur de l’agence AFD de Nouakchott.



La visite présidentielle dans la seconde ville du pays a été l’occasion d’inaugurer A kiffa, les équipes de la Société mauritanienne d’électricité (SOMELEC) ont eu l’honneur de présenter la centrale hybride et de répondre aux questions de la délégation présidentielle.



Construite sur la route entre Kiffa et Guerou par le groupement ABC-VERGNET, cette centrale comporte 4 320 panneaux solaires et permet depuis avril 2018 de limiter les émissions en CO2 des deux villes permettant ainsi d’atténuer les impacts sur le changement climatique.



L’AFD et l’Union européenne soutiennent depuis 2014 le déploiement d’infrastructures pour améliorer la desserte en électricité dans la région de Kiffa.



Le financement apporté couvre la construction d’une centrale hybride thermique/solaire (6.3 MW), l’installation d’une ligne d’interconnexion entre Kiffa et Guérou et de postes de transformation moyenne et basse tension dans ces deux villes, le développement des réseaux de distribution électrique de la région et le raccordement des ménages à ces réseaux.



Ce projet d’un coût global de 8,6 milliards d’Ouguiyas (23,8 millions d’euros) est financé par un prêt concessionnel de l’AFD de 6,9 milliards d’ouguiyas (19 millions d’euros) accordé à la République Islamique de Mauritanie, et par une subvention de l’Union européenne d’un montant de 1,7 milliards d’ouguiyas (4,8 millions d’euros).



La construction de cette centrale s’inscrit dans la politique du gouvernement mauritanien visant à généraliser l’accès à l’électricité pour les populations et à favoriser le développement économique et social de la région de Kiffa, troisième ville de Mauritanie avec 42 000 habitants, et Guérou, qui compte 25 000 habitants.



Ce projet permet d’apporter un service fiable et de qualité aux populations, y compris aux 25 000 personnes supplémentaires nouvellement raccordées. Cela répond aux priorités stratégiques nationales d’amélioration de l’accès des populations aux services de base inscrites dans la Stratégie de Croissance Accélérée de de Prospérité Partagée (SCAPP) définie par le gouvernement.



Cette nouvelle infrastructure est pionnière en Afrique subsaharienne de par sa technologie d’hybridation thermique-photovoltaïque, qui permet de réduire la charge de combustible de la centrale et de proposer une solution pertinente à la problématique des centres isolés et hors réseaux.



L’utilisation de l’énergie solaire minimise par ailleurs l’impact sur l’environnement et contribue à participer à la lutte contre le changement climatique. Cette technologie a su séduire le gouvernement mauritanien qui a déjà souhaité la répliquer pour l’exploitation des centres secondaires isolés de la SOMELEC. Un programme ambitieux de construction de centrales hybrides et d’hybridation de centrales thermiques existantes a ainsi été mis en œuvre depuis 2012.



