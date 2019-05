Le ministÃ¨re mauritanien de lâ€™IntÃ©rieur et de la dÃ©centralisation autorise le parti CAP

Tawary - Le ministère mauritanien de l’intérieur et de la décentralisation a attribué, le vendredi 17 mai, au parti politique dénommé, Centre par l’Action et pour le progrès (CAP), son récépissé, lui autorisant à mener ses activités.



Le parti est présidé par l’ancien député-maire de Rosso, Monsieur Sidi Mohamed Ould Alioune dit Sidi Diarra, nous renseigne une source digne de foi.



Dans le cadre du lancement de ses activités, le bureau exécutif du parti tiendra, ce mardi 21 mai, dans son siège central, à Nouakchott, une réunion de travail pour étudier la situation politique qui prévaut dans le pays à l’aube de l’élection présidentielle qui doit se tenir le 22 Juin prochain.





A l’issue de la réunion, une déclaration officielle sera rendue publique.