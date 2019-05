[PhotoReportage] Les 23 Mourabitounes pour la CAN 2019

FFRIM - Le sélectionneur national Corentin Martins a dévoilé ce lundi soir la liste des 23 joueurs et 7 réservistes retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019, organisée en Égypte du 21 juin au 19 juillet.



La liste des 23 joueurs appelés à défendre les couleurs de la Mauritanie en Égypte l’été prochain a été dévoilé ce lundi soir par Corentin Martin. Six joueurs du championnat local et dix-sept expatriés composent la liste finale. Le sélectionneur national a également choisi sept réservistes.



Les Mourabitounes entameront leur stage à partir du 1er juin à Nouakchott. La préparation se poursuivra à Marrakech du 8 au 19 juin avant de rallier l’Égypte. La Mauritanie est logée dans le groupe E avec le Mali, la Tunisie et l’Angola.



LA LISTE



Gardiens (3) : Souleimane BRAHIM (FC Nouadhibou), Namori DIAW (ASC Kédia), Babacar DIOP (AS Police)



Défenseurs (8) : Abdoul BA (AJ Auxerre/France), Bakary NDIAYE (Difaâ Hassani d'El Jadida/Maroc), Sally SARR (Servette FC/Suisse), Diadié DIARRA (CS Sedan Ardennes/France), Harouna SY (Grenoble Foot 38/France), El Mostapha DIAW (Nouakchott King’s), Aly ABEID (Agrupación Deportiva Alcorcón/Espagne), Abdoul Kader THIAM (US Orléans/France)



Milieux (7) : Mohamed Dellah YALY (DRB Tadjenanet/Algérie), Ibréhima COULIBALY (Grenoble Foot 38/France), Dialo GUIDILÈYE (Elazığspor Kulübü/Turquie), Khassa CAMARA (Xanthi FC/Grèce), Alassane DIOP (Hajer FC/Arabie Saoudite), Abdoulaye GAYE (FC Nouadhibou), El Hacen EL ID (Real Valladolid/Espagne)



Attaquants (5) : Adama BA (Giresunspor Kulübü/Turquie), Ismail DIAKHITÉ (US Tataouine/Tunisie), Moulaye Ahmed KHALIL « Bessam » (AS Gabès/Tunisie), Souleymane ANNE (FC Aurillac Arpajon CA/France), Hemeya TANJY (FC Nouadhibou)



LES 7 RÉSERVISTES



Gardien (1) : Assane Aly (Red Star FC/France)



Défenseurs (2) : Hamza Jawar (USON Mondeville/France), Ousmane Samba (JA Drancy/France)



Milieux (2) : Abdallahi Mahmoud (Deportivo Alaves/Espagne), Idrissa Thiam (ASAC Concorde)



Attaquants (2) : Amadou Niass (Salam Zgharta/Liban), Mohamed Abdallahi Soudani (DRB Tedjenanet/Algérie)



