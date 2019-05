VidÃ©o. Mauritanie: l'ambassadeur du Maroc offre un ftour Ã  la communautÃ© marocaine

Le360 Afrique - Pour la deuxième année consécutive, l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar, offre un ftour de rupture du jeûne aux Marocains résidant à Nouakchott. Ce geste vient confirmer une tradition naissante, qui intervient au quinzième jour du de ramadan.



Cette manifestation très conviviale et chaleureuse a été organisée dans un établissement hôtelier de la capitale. Une rencontre qui a réuni plus de 200 invités, des Marocains, cadres et artisans, des responsables et différentes personnalités mauritaniennes invités par l'ambassade.



L'ambassade souhaite ainsi "contribuer au resserrement des liens de solidarité et de partage entre citoyens marocains résidents en Mauritanie d’une part, et consolider les rapports d’amitié et de fraternité unissant les états et les peuples de Mauritanie et du Maroc depuis plus d’un millénaire, d’autre part", explique une source diplomatique marocaine.







Parmi les personnalités à cette rencontre, la professeure Najat Boukhrissi, médecin marocaine spécialisée en Radiologie-IRM, exerçant au Centre Hospitalier National (CHN) de Nouakchott, a tenu à saluer une "belle initiative matérialisant la solidarité entre les marocains de Mauritanie, qui permet également de raffermir les liens séculaires multiples entre la Mauritanie et le Maroc".



Pour sa part, Mariam Chérif, Marocaine, ancienne journaliste et fondatrice d’une école privée à Nouakchott, et qui vit en Mauritanie depuis un demi-siècle, a félicité cette belle initiative de l’ambassadeur.



Enfin, la professeure Tarba mint Amar, Mauritanienne, s'est dite heureuse d’avoir participé à la soirée et a tenu à rappeler sa sympathie pour le Maroc, pays dans lequel elle a effectué ses études. Elle a également évoqué les liens indéfectibles entre les peuples de Mauritanie et du Maroc.



La Communauté marocaine de Nouakchott est officiellement estimée à un peu plus de 1.600 personnes, dont de hauts cadres, des opérateurs économiques, et des artisans qui exercent dans différentes branches d’activités.



Par notre correspondant à Nouakchott Cheikh Sidya









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité