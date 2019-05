Le candidat Mohamed Ould Maouloud séduit les populations de Sebkha

Kassataya - Venus en masse répondre à l’invitation de la section de la Coalition des Forces du Changement Démocratique, les jeunes de la commune de Sebkha ont eu un échange franc et instructif avec le Dr Mohamed Ould Maouloud candidat à l’élection présidentielle du 22 juin 2019, accompagné entre autre par son directeur de campagne M. Limam Ahmed Ould Mohamedou, du vice président de l’UFP le professeur Lo Gourmo ainsi que de la députée Kadiata Malick Diallo.



Très en verve et engagé à mettre fin au régime politique en place, le Dr Mohamed Ould Maouloud a fait un diagnostic sans concession de la gestion calamiteuse et de l’amateurisme dont a fait preuve le régime en place dont le candidat Ould Ghazouani est comptable.



L’Etat n’existe pas, il a abandonné toutes ses prérogatives.. .



“Je suis conscient de la situation difficile que vit Sebkha, c’est le cas partout en Mauritanie, mais ici c’est le symbole.“



C’est en ces termes, que le Dr Mohamed Ould Maouloud a dressé le bilan négatif du régime en place, caractérisé par “le chômage, le délabrement de l’école, de la santé, l’insécurité, la paupérisation… et ce malgré les moyens dont il a bénéficié avec l’augmentation des revenus des secteurs extractives qui sont mal investis”. Cette situation s’est aggravée à cause, dit-il, d’une politique de “spectacle et d’improvisation”.



“Vous êtes les garants de la démocratie” scande Ould Maouloud devant des jeunes conquis…



Évoquant la particularité de ce quartier périphérique riche en ressources humaines et en potentiels aussi bien économique que culturel, Dr Mohamed Ould Maouloud, après avoir dressé la situation alarmante de cette commune a tenu à présenter les différentes solutions qu’il propose.



Répondant à une question sur les garanties de transparence de la présidentielle de 2019, Mohamed Ould Maouloud soutient que la seule garantie qui vaille est celle de la vigilance des jeunes et des femmes qui doivent envahir les bureaux en supervisant pour le compte de l’opposition les opérations électorales.



À l’adresse de la jeunesse, le candidat Ould Maouloud dira : “Vous êtes les seuls garants de la démocratie mieux vous êtes les sentinelles de la démocratie… Il vous revient de refuser toutes formes de confiscation de vos choix.”



“Nous sommes porteur d’un projet de changement avec tous les mauritaniens”



Après avoir dressé un diagnostic sans concession de la situation, le candidat de la coalition “Changeons d’Ère” qui incarne la seule alternative crédible possible, a listé ses différentes propositions qui seront matérialisées dans un programme de redressement national qu’il présentera dans les jours à venir.



Parlant des mesures concrètes qu’il compte prendre une fois élu, Ould Maouloud qui soutient que tout est prioritaire en Mauritanie, fait de la question de l’unité nationale l’axe de base qui permettra de solutionner les autres priorités, “Il faut commencer par solder les dossiers qui empoisonnent l’unité nationale, en particulier le dossier dit du passif humanitaire.”



Pour le Dr Mohamed Ould Maouloud “l’unité nationale ne peut pas se faire alors que des citoyens se sentent exclus dans leur propre pays, elle ne peut se faire que dans la justice, la reconnaissance de droits politiques économiques, sociaux et culturels de chaque communauté, telle que l’officialisation des langues nationales et leur promotion”.



Enfin, le Dr Mohamed Ould Maouloud a profité de cette rencontre pour présenter sa vision du développement local et de sa politique de décentralisation en prenant exemple sur la commune de Sebkha.



Le Dr Mohamed Ould Maouloud, soutient qu’il lancera dès son élection à la magistrature suprême les assises de la décentralisation et du développement local.



Cependant, il s’engage au transfert de nouvelles compétences aux communes avec un transfert effectif des dotations financières qui sera garanti par la constitution.



Face au déficit de ressources humaines dont fait face toutes les communes mauritaniennes, Mohamed Ould Maouloud affectera des cadres de l’administration publique centrale au service des communes sur des questions techniques. Il mettra en place la police municipale qui sera un appui aux communes aussi bien dans la gestion des marchés, la levée des impôts locaux et le contrôle de la salubrité publique.



Après cette présentation détaillée et complète, le public venu en masse a été conquis et rassuré par le candidat Ould Maouloud qu’il promette d’envoyer au second tour.



Source : Maouloud 2019



