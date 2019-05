AB Sport, nouvel Ã©quipementier des Mourabitounes

Rimsport - La Fédération de Football de la Mauritanie (FFRIM) a signé ce lundi un contrat de deux ans avec l’équipementier AB Sport. La marque habillera les sélections nationales de Mauritanie pour la période 2019-2021.



La FFRIM, représentée par son président Monsieur Ahmed Yahya et l’équipementier sportif AB Sport, représenté par son directeur Monsieur Bassam El Akkil, ont paraphé le contrat qui les lie désormais pour les deux prochaines années, ce lundi soir à l’amphithéâtre de l’instance faîtière du football mauritanien.



Les invités et journalistes présents à la cérémonie de signature ont également pu découvrir les maillots que vont arborer les Mourabitounes lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 organisée en Égypte (du 21 juin au 19 juillet).



Les maillots seront disponibles à partir du samedi 1er juin dans différents points de vente en Mauritanie mis en place à Nouakchott et à l’intérieur du pays par le groupe EMG, avec qui la fédération vient de nouer un partenariat. Les deux tuniques (domicile et extérieur) seront aussi accessibles dans un stand situé devant le stade olympique.



Bassam El Akkil, Directeur de la marque AB Sport : « C’est une fierté pour nous de devenir partenaire de la FFRIM, avec qui nous avons un objectif commun, l’envie de progresser. »



Source : FFRIM









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité