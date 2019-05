Le candidat postiche

Errai Assiyassi - La caque sent toujours le hareng. Un livre se lit à son titre.



A tous ceux qui douteraient, peut être encore ne serait-ce qu’un instant, de la détermination outrecuidante du régime du président sortant de se reconstituer, quel qu’en soit le prix en forfaitures et bradages des intérêts suprêmes de la nation et des droits des citoyens, dans l’objectif d’imposer le règne de l’unilatéralisme et la perpétuation de la dilapidation des biens publics et de la gabegie dans ce pays, voici le sens et la portée des nominations des membres du staff de campagne du candidat du régime, sens et portée qui ne peuvent vous échapper.



Aziz vous l’a dit, vous en l’occurrence qui avez parié sur Ghazouany comme choix alternatif ou plutôt comme meilleur choix possible, et il vous l’a dit d'une franchise sans limite, « Allez en enfer, après moi le déluge » Fini votre rêve de changement.



"Je continuerai à jouer la pièce des marionnettes avec les mêmes figurants….Et gagnerai sans vous, je n’ai point besoin ni de votre soutien, ni de vos voix… Je vous vois déjà prosternés à mes pieds bande d’idiots".



Bienvenue à la comédie érigée en système dans tous les us et coutumes politiques surtout quand on sait que dans les nations démocratiques le choix et la composition des staffs de campagnes électorales présidentielles revêtent une signification à la fois politique, communicationnelle et stratégique car constituant l’opportunité et la voie par lesquelles le candidat transmet une série de messages d’importance aux électeurs d’abord, à l’opinion nationale et internationale ensuite. De surcroit la nature de ces staffs donne une idée de ce que sera l’aspect de la future équipe gouvernementale en cas de victoire du candidat. Le président sortant semble être résolu dans ses convictions et est arrivé à un point de non retour.



Qui peut donc surenchérir sur cette réalité de candidat du régime ? N’est il pas devenu indéniable que ce n’est qu’un candidat écran, postiche ? Certes la réalité est amère et choquante pour vous mais elle a ses avantages et est advenue à point nommé pour que vous ne perdiez pas plus de temps ; Vous avez encore le temps et l’opportunité pour contribuer à l’édification de l’histoire de pays…



A cet effet, nous vous invitons tous à nous rejoindre dans le camp du candidat du changement civil Monsieur Sidi Mohamed Oud Boubacar en vue de garantir une traversée du pays vers des lendemains de paix et de prospérité inchaallah.













