Mourabitoune : Martins sâ€™explique pour DaSylva

Rimsport - Comme il fallait s’y attendre Dominique DaSylva ne fait pas partie de la liste des 23 joueurs retenus par Corentin Martins pour la phase finale de la CAN 2019.



L’ombre de Dominique DaSylva continue toujours de planer sur les Mourabitoune. D’ailleurs, son nom revient avec insistance, lors des traditionnelles conférence de presse du sélectionneur national. Si au départ les interpellations sur l’absence du natif de Sebkha agaçaient Martins, il a fini par banaliser les interrogations des journalistes au point d’afficher un large sourire.



Ce lundi 20 mai 2019, les reporters n’ont pas dérogé à la règle en s’offusquant même. Le technicien français n’a pas varié dans sa justification :



«La difficulté pour moi c’est de faire le choix sur les joueurs. Il y a eu des fois où même j’ai même fais joué Dellahi Mohamed Yali titulaire à la place de Guidileye Diallo. Mon choix de technicien s’est fondé sur le fait qu’il était au dessus. C’est vrai Dominique Da Sylva, il revient chaque fois lors des conférences de presse. Il doit y avoir beaucoup d’amis. Moi aussi je fais avec mon œil. Je fais confiance aussi aux joueurs qui m’ont fait confiance, montrer cet amour pour le maillot et le drapeau national. Pour moi aussi, je ne vais pas changer les attaquants toutes les semaines. Là c’est vrai Souleymane Anne évolue en National 3. Mais, il est à 24 buts, il est un jeune joueur. Il a 21 ans. C’est peut être l’avenir. Je le prends surtout parce que je sais qu’il peut nous apporter quelque chose sur le terrain. Et ça c’est le plus important au moment présent», a-t-il argué.



"Inarrêtable en V.League, Dominique enchaîne d'énormes performances qui confirment sa très grande forme. Sa première année (2017) en Vietnam, le mourabitoune a joué une demi-saison et marque 5 buts en 13 matches avec Ho-Chi-Minh. Il est recruté l'année suivante ( 2018) par le Fc Saïgon, où il a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives sur 25 matchs disputés. Cette saison (2018-2019), le natif de Sebkha 5ème arrondissement de Nouakchott a renouvelé son bail avec le Fc Saïgon. Il continue sa marche sur l'eau en ce début de championnat en inscrivant 1 but et délivre 3 passes décisives en 5 matches de championnat", s’exclamait SD1M, en mars dernier.



Pour rappel, Da Sylva n’a plus jamais été appelé en sélection depuis l’ère Neveu.



Son dernier match sous les couleurs mauritaniennes remonte, au dimanche 1er juin 2014, lors des éliminatoires retour de la CAN 2015 contre la Guinée Equatoriale, 0 à 3, au nouveau stade de Malabo.



Signalons que la Mauritanie est logée dans le groupe E avec le Mali, la Tunisie et l’Angola.













