Mauritanie : 5 millions de dollars de BP et kosmos pour un institut du pÃ©trole et du gaz

Les Mauritanies - Dans un contexte de prospection, d’exploitation et de production pétro gazière, la Mauritanie est plus que déterminée à renforcer la capacité de ses ressources humaines dans le domaine du pétrole et du gaz.



En effet, les compagnies pétro gazières, BP et Kosmos Energy ont mis sur la table un montant de 5 millions de dollars pour la construction d’un Centre de Formation interactive dans le domaine des techniques du pétrole et du gaz.



La cérémonie de pose de première pierre a eu lieu, le mercredi 22 mai, à Nouakchott. Ce centre vise à permettre aux étudiants et stagiaires mauritaniens de suivre des formations sur les métiers du gaz et du pétrole. Mais également d’offrir des opportunités de formation à long terme pour améliorer le niveau des cadres du ministère de tutelle.



Cette infrastructure est conçue sous la forme d’un demi- cercle de 18,6 mètres de diamètre. L’édifice va s’étendre sur une superficie de 560 mètres carrés.



Elle sera composée des salles de classes , d’accueil, de réunions, et d’enseignement à distance ainsi que des aires de jeux .La durée du projet est évaluée à 6 mois.



À cette occasion, la présidente régionale de BP, Emma Delaney, a indiqué que, « le Centre va stimuler l’offre en matière de formation pour les mauritaniens », soulignant que, « qu’il est le fruit de deux ans de coordination et de travail assidu et permettra de préparer les cadres nationaux dans les secteurs de l’industrie pétrolière et gazière».



Pour Mike Andersen, vice- président de Kosmos Energy, ce genre d’initiative va se poursuivre entre son établissement et la Mauritanie.



Et de préciser , « c’est grâce à cet esprit de collaboration que nous avons pu aboutir à une décision d’investissement finale pour le projet de Grand Tortue/Ahmeyim, une décision qui n’aurait pas été possible sans le travail acharné de la société pétrolière nationale, du ministère, du gouvernement et de notre partenaire BP ».



Depuis plusieurs années, la Mauritanie s’active intensément à la bonne formation de sa jeunesse aux métiers du pétrole et du gaz afin de tirer le maximum de profit de ses ressources dans l’avenir.



Ibrahima Junior Dia









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité