CommuniquÃ© du Conseil des Ministres du Jeudi 23 Mai 2019

AMI - Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 23 mai 2019 sous la Présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.



Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 25 avril 2019 au Koweït entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) destinée au financement supplémentaire du projet d’Eau Potable et de Développement des Oasis dans les Zones Rurales.



Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :



- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale pour les Etudes et le Suivi des Projets.



- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Santé.



- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société Nationale d’Aménagement de Terrains, de Développement de l’Habitat, de Promotion et de Gestion Immobilière (ISKAN).



- Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°2013-118 du 02 juillet 2013 portant organisation du Tir à la Cible Traditionnelle.



- Projet de décret portant concession provisoire d’un terrain à Rosso, Wilaya du Trarza, au profit de la société Mauritanienne de Décorticage et de Distribution du riz ;



- Projet de décret portant concession provisoire d’un terrain dans la zone de Keurmacène, Wilaya du Trarza, au profit de la société Al Areegh Investment Compagny LLC ;



Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, a présenté les deux communications suivantes :



- Communication relative à la situation internationale.



- Communication relative au bilan du département des Affaires Etrangères et de la Coopération pour la période 2009 - 2018 et perspectives.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines a présenté une communication relative à l’autorisation de signature d’un avenant au contrat d’exploration production portant sur le bloc C13 du bassin côtier, opéré par la société BP Mauritania Investment Limited « BP MIL ».



La Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme a présenté une communication relative au bilan du département du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme pour la période 2009-2018 et perspectives.



La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a présenté une communication relative au bilan du département de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour la période 2009-2018 et perspectives.



Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante:



Ministère de la Jeunesse et des Sports



Etablissements Publics



Office du Complexe Olympique



Directeur Général: Mohamed Ould Brahim Ould Oudeika, titulaire d'une Maitrise en Sciences Comptables.













