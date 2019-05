Football/ Petite CatÃ©gorie : L' ASAC Concorde fait de sa prioritÃ© la formation Ã  la base !

ASAC Concorde Officiel - Depuis 2016 , les dirigeants de l'Asac Concorde ont mis sur pied une politique de formation des jeunes joueurs désirant porter les couleurs des «Bleu-blanc».



Le triomphe du club concordien dans les petites catégories ces dernières années, n'est rien d'autre que le fruit d'une politique de préformation dynamique collective permettant aux jeunes joueurs du club, à préparer les exigences du haut niveau.



Grâce à ce projet sous tendu, l'Asac Concorde a pu révéler de jeunes talents à l'image d'Idrissa Thiam «kaw» époustouflant cette saison en Super D1, grâce à ses performances hallucinant 7 buts et 24 passes décisives sur 24 matches disputés.



Après avoir remporté les championnats U-17 et U-20 la saison dernière ( 2017-2018), l'Asac Concorde poursuit sa bonne dynamique en montrant encore sa suprématie, cette fois ci en catégorie U-13.



En effet, les moins de treize ans des « bleu-blanc » de l'Asac Concorde vont disputer la grande finale de cette dite catégorie, samedi 25 Mai au Stade cheikha Boïdiya, en lever de rideau de la finale Coupe du Président en seniors.



Dans cette même optique, l'Asac Concorde pourra aligner aussi en finale des championnats de petites catégories, l'equipe minime (U-15) qualifiée pour les play-offs saison 2018-2019.



Les catégories U-15 et U-20 sont actuellement leaders de leurs championnats et en pôle position pour se qualifier aux play-offs. Les U-17 sont deuxième en attendant les les phases finales.



Ceci dit que la politique de formation à la base mis sur place par les dirigeants du club dont le but est de permettre l'insertion des jeunes joueurs dans l'équipe première, est en train de se réaliser de la plus belle des manières.













